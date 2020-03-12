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رسالة مفاجئة من مدرب ليفربول للاعبي أتلتيكو مدريد

الخميس 12/مارس/2020 - 09:43 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أنه راضي عن الأداء الذي قدمه لاعبيه، بالرغم من الخروج أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.


وكان ليفربول قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور ال16 بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد بمجموع لقائي الذهاب والإياب 4-2.

 

وقال كلوب في تصريحات لبي تي سبورت: أنا سعيد تمامًا بالأداء، فمن الصعب أن تلعب بمثل هذا الأسلوب.

 

وحرص كلوب على انتقاد أسلوب أتلتيكو مدريد في اللعب، قائلا:" مع جودة اللاعبين التي يمتلكها أتلتيكو مدريد لا أفهم لماذا يلعبون بتلك الطريقة، لكن الفائز دومًا يكون على حق".

 

وأكمل:" أرى لاعبين في أتلتيكو مثل يورنتي وساؤول وكوكي والذين يمكنهم أن يلعبوا كرة قدم ممتازة، لكنهم يقفون في مناطقهم للدفاع ويعتمدون على الهجمات المرتدة واستطاعوا أن يسجلوا في مرمانا ولذلك نحن نهنئهم".

 

وأردف: نعلم أنه في العامين الماضيين كانت لدينا بعض اللحظات التي كان التوفيق فيها حليفًا لنا في دوري الأبطال، لكن اليوم كل شئ كان ضدنا في اللحظات الحاسمة والمصيرية.

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