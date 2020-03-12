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محمد غريب يكشف كواليس أغنية "على خيرة الله" لـ لؤي

الخميس 12/مارس/2020 - 09:53 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الملحن محمد غريب، عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المطرب لؤي في ألبومه القادم، وذلك من خلال تلحينه لأغنية تحمل عنوان "على خيرة الله".

وأكد غريب في تصريح خاص "للفجر الفني"، أن أغنية "على خيرة الله" تنتمي للون "المقسوم"، وتحمل الطابع الرومانسي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحانه، و توزيع أسامة سامي، مشيرًا إلى شعوره بالفخر والسعادة لأن الأغنية صارت اسمًا للألبوم.

وأضاف أن التعاون حدث من خلال ارساله الأغنية إليه عن طريق تطبيق الواتساب، وأبدى إعجابه الشديد بها، وعلى الفور تواصل معه،وذهب هو وأمير طعيمة إلى الاستديو الخاص بها لكي يقوما بتوزيعها.

وروى "غريب" عن سعادته الكبيرة بالعمل معه لأنه فنان يتمتع بدرجة كبيرة من الاحترام والرقي، كما أنه من الأصوات المفضلة إليه، وأنه كان يستمع إليه منذ أن كان طالبًا بالمرحلة الجامعية، لافتًا إلى أنه كان من ضمن الأصوات التي كان يسعى للعمل معها، مُشيرًا إلى أن الأغنية تصلح ليوم الزفاف، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

وفي سياق آخر، يتعاون محمد غريب مع الفنان رامي جمال بتلحينه لأغنية تحمل اسم "خليكي"، وهي تنتمي لنوع من المزيكا يسمى "التروبيكال"، وتحمل الطابع الرومانسي، والأغنية من كلمات أحمد تبارك،ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

والجدير بالذكر أن محمد غريب تعاون مؤخرًا مع الفنانة إيناس عز الدين بتلحينه لأغنية "ملناش نصيب"، والأغنية حققت مشاهدات كبيرة فور طرحها عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب" ، وهي من كلمات الأمير عبد الإله بن فهد آل سعود، توزيع طارق عبد الجابر.
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