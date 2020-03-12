تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الخميس الموافق 12/3/2020

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها الصادر على موقعها الإلكتروني، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة المحافظات.





حالة الطقس في مصر





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود حالة الطقس في مصر أمطار خفيفة، على ان تكون متوسطة على السواحل الشمالية والغربية، تصل إلى حد الشديدة والرعدية أحيانًا.





حالة الطقس في مصر غير مستقرة





وقالت الأرصاد إن حالة الطقس في مصر اليوم الخميس، ستكون غير مستقرة، مع فرص كبيرة لسقوط الأمطار سوف تكون متوسطة إلى غزيرة خاصة مع تقدم ساعات النهار في أغلب المحافظات.





حالة الطقس في مصر وسقوط الأمطار





وأوضحت االهيئة، أن سقوط الأمطار بغزارة متوقع أن يكون سمة حالة الطقس اليوم في مصر وغدًا الجمعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح سوف يكون مثيرا للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.





حالة الطقس في مصر اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة:







