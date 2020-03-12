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اليونان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
الخميس 12/مارس/2020 - 09:35 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات في اليونان عن أول حالة وفاة بسبب إصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عامًا عاد من رحلة دينية إلى إسرائيل ومصر في نهاية فبراير، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن المتوفى يعاني من مشكلات صحية كامنة. كان هناك 99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليونان حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الصحة، إن الركاب الذين كانوا على متن زورق العبارة تم عزلهم كإجراء احترازي بعد أن قال أحد أفراد الطاقم، إنه يشعر بتوعك. نزل عضو الطاقم لمزيد من الفحوصات الطبية.
وذكرت وكالة أنباء "أثينا"، أن هناك 341 راكبا و 77 من أفراد الطاقم على متن العبارة التي ترسو حاليا في ميناء جزيرة ليمنوس.
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