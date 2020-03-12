عاجل.. "الإسكان" تعلن قطع المياه في هذه الحالة

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان: إن هناك فرق عمل مرت على محطات الرفع بالمحافظات على مدار الأسبوع، استعدادا لموجة الطقس السيء.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم وضع خطة انتشار وطوارئ عاجلة لكل أجهزة المدن والمحافظت، وتم التركيز على المحافظات التي سيتكون أكثر تأثرا بسقوط الأمطار.





وتابع أن هناك فرق متوفرة في الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها بغزارة، وهناك توجيهات من وزير الإسكان لكل المسئولين وقيادات الوزارة، بعدم ترك عملهم، وأن يمروا على أماكن سقوط الأمطار.





وأوضح أن المحافظات الأكثر تأثرا بموجة الطقس السيء هي محافظات الساحل الشمالي الغربي كمطروح، والإسكندرية، ومدينة السادات، وخلال الساعات المقبلة ستتأثر مناطق أكتوبر، والعبور، والشروق، والشيخ زايد، وهنك ردار يرصد على مدار الساعة؛ لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.



