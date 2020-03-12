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عاجل.. "الإسكان" تعلن قطع المياه في هذه الحالة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:43 ص
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أمطار
أمطار
هدى عبدالرازق
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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان: إن هناك فرق عمل مرت على محطات الرفع بالمحافظات على مدار الأسبوع، استعدادا لموجة الطقس السيء.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم وضع خطة انتشار وطوارئ عاجلة لكل أجهزة المدن والمحافظت، وتم التركيز على المحافظات التي سيتكون أكثر تأثرا بسقوط الأمطار.

وتابع أن هناك فرق متوفرة في الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها بغزارة، وهناك توجيهات من وزير الإسكان لكل المسئولين وقيادات الوزارة، بعدم ترك عملهم، وأن يمروا على أماكن سقوط الأمطار.

وأوضح أن المحافظات الأكثر تأثرا بموجة الطقس السيء هي محافظات الساحل الشمالي الغربي كمطروح، والإسكندرية، ومدينة السادات، وخلال الساعات المقبلة ستتأثر مناطق أكتوبر، والعبور، والشروق، والشيخ زايد، وهنك ردار يرصد على مدار الساعة؛ لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.

ونوه بأنه حال سقوط أمطار غزيرة على منطقة معينة، يتم تخفيف الضغوط، أو قطع المياه عنها، وسيكون هناك تنويه بذلك.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس.
 
وتكون الأمطار رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارًا من اليوم الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس.

كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.
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