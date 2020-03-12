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تايلاند تسجل أكبر قفزة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قلل المسؤولون التايلانديون من أهمية "الانتشار الواسع" لفيروس كورونا، اليوم الخميس، حيث أفادوا أن مجموعة من الأصدقاء كانت مسؤولة عن أكبر قفزة يومية في حالات البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وأبلغ المسؤولون، اليوم، عن 11 حالة جديدة، ليرتفع العدد الوطني إلى 70، وتوفي شخص واحد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المسؤولون، إن المرضى الجدد هم مجموعة من الأصدقاء الذين بدا أنهم ينقلون الفيروس إلى بعضهم البعض بعد إصابة أحدهم لأول مرة من خلال سائح عاد منذ ذلك الحين إلى هونج كونج.

الأصدقاء الذكور والإناث، جميع المواطنين التايلانديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30، تعاشروا المشروبات والسجائر في مناسبتين في أواخر فبراير.

وقال سواناشاي واتانايينجشارونشاي، المدير العام لقسم مكافحة الأمراض، للصحفيين: "أول مريض أُصيب من خلال سائح من منطقة مرضية معدية خطيرة. بعد ذلك، كان لدى الشخص نشاطان اجتماعيان مع الأصدقاء المقربين".

وشدد المسؤولون على المصدر الأجنبي لعدوى المجموعة وأعلنوا أنهم كثفوا قيود السفر على الزوار من قائمة "مناطق الأمراض المعدية الخطيرة المحددة" التي أعلنت الأسبوع الماضي. وتشمل هذه المناطق؛ كوريا الجنوبية، والصين، وماكاو، وهونج كونج، وإيطاليا، وإيران.

وقال سوخوم كانشانابيماي، السكرتير الدائم لوزارة الصحة: "سيحتاج زوار الأماكن الستة إلى تقديم شهادات طبية قبل أن يتمكنوا من الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة، يجب أن يكونوا مستعدين لحجر صحي كامل عند وصولهم".

ولم يتضح على الفور مكان الحجر الصحي للدولة أو متى سيبدأ.

كانت تايلاند التي تعتمد على السياحة قالت في وقت سابق يوم الأربعاء، إنها ستعلق مؤقتًا إصدار التأشيرات عند الوصول وإعفاءات التأشيرة للزوار من 22 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين.
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