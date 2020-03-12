دار الإفتاء تفجر مفاجأة بشأن دعاء المطر

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن رسولنا الكريم علمنا العديد من الأدعية المفضلة التي ندعو بها عند نزول المطر وعند سماع الرعد ورؤية البرق.





وأكدت دار الإفتاء أن كثير من المسلمين يغفل الدعاء عند نزول المطر، ولكن دعاء المطر يعتبر من أكثر الأدعية المستجابة.





واستشهدت الدار بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "اثنتان ما تردان الدعاء.. عند النداء (الصلاة) وتحت المطر".. صحيح الجامع.





ومن أدعية المطر التي يمكن ترديدها كما أوصانا الرسول الكريم:





(اللّهُمّ صيِّباً هنيئاً)





(اللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن شَرِّها، فإنْ مُطِرَ قال: اللّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً)