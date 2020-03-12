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صحفية أمريكية: أردوغان دعم القاعدة ونقل المرتزقة إلى ليبيا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:29 ص
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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نقل موقع قناة "218" الليبية، عن الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، تفاصيل جديدة عن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتنظيمات الإرهابية.

 

وكشفت الصحفية الأمريكية، في برنامج "البلاد" على قناة "218" الليبية، هدف أردوغان من إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

 

وقالت إن "أردوغان دعم تنظيم القاعدة في سوريا منذ نشأته. وزود مجموعات من الجيش السوري الحر بالأسلحة"، مضيفة: "تحدثتُ إلى الذين تسلّموا الأسلحة في الجيش السوري الحر الذين حملوا الأسلحة عبر الحدود التركية. حيث هناك اتفاق على نقل هذه الأسلحة إلى مدينة ما، ويتركون كميات منها. كانوا يتركون بعض الذخيرة، وبعض الأسلحة لتأخذها جبهة النصرة".

 

وتابعت: "تركيا كانت بهذه الطريقة تدعم التنظيمات، وصبح الأمر أكثر وضوحاً حديثاً، رغم أن جبهة النصرة غيرت اسمها مرتين، وادعت انفصالها عن تنظيم القاعدة في 2016، إلا أنها لا تزال في الواقع تُصنّف منظمة إرهابية في العديد من البلدان، بما فيها تركيا".

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