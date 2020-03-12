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تعليق ناري جديد من مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب القمة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:21 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتصريحات قوية بعد تأجيل مباراة فريقه الأول أمام الاتحاد السكندري بداعي وجود أمطار وسيول، وبالرغم من ذلك لم يتم تأجيل قمة الدوري المصري.


وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فضائية "الزمالك": "لا يوجد سيول أو أمطار أو قوة قاهرة ومع ذلك أرسل لنا خطابًا بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد من اتحاد الكرة".

وتابع: "وقيل في الخطاب أنه متوقع وجود أمطار يوم الخميس، الأن تعرف التأجيل، ولا يوجد سيول أو استاد مليء بالمياه".

وأكمل رئيس الزمالك موجهًا حديثه لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة: هل علمت الآن يا عمرو أنك كنت تتعامل مع الأمر من منطلق العناد والتحدي، وأجلت الآن 4 مباريات في الدوري".

وواصل موجهًا حديثه للجنايني: "أنت ومحمد فضل أردتما خسارة الزمالك من الأهلي لكي تهدأ الأمور".

واستطرد: "لا يوجد برد أو رعد أو سيول، الأرصاد قالت وارد حدوث ذلك، إنما يوم مباراة القمة كانت هناك أمطار شديدة، وتمت السخرية من حافلة الزمالك".

واختتم: "اعتبرت الزمالك منسحبًا، لذلك ستحاسب في يوم من الأيام والمحكمة ستحاسبك والقانون، وأنا معكم حتى المحكمة الرياضية الدولية".
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