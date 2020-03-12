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عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 09:35 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
بسام عبدالحميد
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دمرت سوء الأحوال الجوية التي ضربت مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، مسجد الرحمن بقرية السلامية، وتسببت في سقوط المئذنة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا من أهالي قرية السلامية بنجع حمادي، يفيد سقوط مئذنة مسجد الرحمن بالقرية، علي المسجد وتدمير المسجد بالكامل المكون من طابقين بسبب ارتفاع المئذنة لأكثر من ٦٠ مترا.

وطالب الأهالي المحافظ والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المسجد الذي يخدم أهالي القرية.

وتشهد البلاد اليوم الخميس حالة من التغيرات الجوية المفاجئة تنتهي السبت المقبل، وتتعرض البلاد لرياح رملية شديدة وأمطار غزيرة.

وعن أخبار الطقس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.

بدأت موجة الطقس السيء تضرب العديد من مناطق الجمهورية، وهي التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشهدت محافظة الفيوم أمطار شديدة مع برق ورعد، ضمن موجة الطقس التي تضرب مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
عاجل.. العاصفة تدمر مسجدا في قنا (صور)
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محافظة قنا قنا سوء الأحوال الجوية سقوط مئذنة مسجد بيان بدرجات الحرارة اليو الاحوال الجوية

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