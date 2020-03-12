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الأهلي ضد سموحة.. فايلر يفشل في معادلة البرتغالي مانويل جوزيه

الخميس 12/مارس/2020 - 08:59 ص
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الأهلي ضد سموحة
الأهلي ضد سموحة
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أقيمت مباراة الأهلي ضد سموحة ليلة أمس الأبعاء الموافق الـ12 من مارس 2020، ضن منافسات الجولة الـ18 من بطولة "الإيجيبشن ليج".

مباراة الأهلي ضد سموحة

وشهدت مواجهة الأهلي ضد سموحة أحداثًا متسارعة وغير معتادة عن المارد الأحمر، وولاسيمًا في هذا الموسم، لما يحققه من نتائج كبيرة في البطولة المحلية.

التحكيم في لقاء الأهلي ضد سموحة

وطرد اللاعب رامي ربيعة في مواجهة الأهلي ضد سموحة بعدما منع الكرة التي كانت في طريقها إلى الإنفراد بالشناوي بيده، ليمنع الهدف الثاني للفريق السكندري.

الفار في مواجهة الأهلي ضد سموحة

وتدخل الفار في مباراة الأهلي ضد سموحة مانحًا الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة الـ91 تصدى لها اللاعب عمرو السولية وتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه قبل انتهاء المباراة بنتيجة التعادل.

الأهلي ضد سموحة وتوقف الانتصارات المتتالية

وفشل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر في الفوز بلقاء فريقه الأهلي ضد سموحة ومعادلة سلسلة انتصارات البرتغالي مانويل جوزيه المتتالية، والتي بلغت 17 لقاءًا مكتفيًا بالتعادل، وبأفضل ثاني انطلاقة بتاريح الدوري المصري.

رقم قياسي في مباراة الأهلي ضد سموحة

وحقق البرتغالي مانويل جوزيه رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري المصري، حيث فاز في 17 لقاء متتاليًا في موسم 2004-2005، في إنجاز فشل فايلر في تحقيقه بعدما كان قريبًا منه في مباراة الأهلي ضد سموحة.

الأهلي ضد سموحة وطموح فايلر

وأنهت مباراة الأهلي ضد سموحة طموح فايلر ولاعبيه من تحقيق رقم قياسي جديد بعدد مرات الفوز المتتالي، ولكن الإجهاد وضغط المبارايات بدى على المارد الأحمر، ولاسيمًا أنه كان يلعب منذ 4 أيام مع فريق صن داونز في مباراة بذل فيها جهدً كبيرًا ضمن له الصعود إلى نصف نهائي البطولة.




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