رئيس المجلس الأوروبي يعلق على قرار ترامب بمنع السفر إلى أوروبا

حذر رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، من مخاطر اقتصادية عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق رحلات السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد قرر دونالد ترامب، منع السفر إلى دول أوروبا، لمدة 30 يوما باستثناء بريطانيا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الأمريكيين من فيروس كورونا.

وفي كلمته التي وجهها للشعب الأمريكي بشأن وباء كورونا، قال إنه تم تسجيل انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار الفيروس وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد، وتم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهته.

وأضاف ترامب: "لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار المرض، وأمرت بتوفير قروض ذات فوائد مخفضة للعمال في الولايات المصابة بالفيروس".