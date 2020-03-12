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نوال الزغبي: "مشفتش بلد بتستورد الكورونا زي لبنان"

الخميس 12/مارس/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن غضبها من الأخبار التي يتم تداولها حول السماح لسفر العشرات من إيران إلى موطنها لبنان، على الرغم من انتشار فيروس كورونا، في إيران وارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس.

وطالبت نوال الزغبي، المسؤولين في لبنان بمنع السفر إلى لبنان حيث نشرت عبر حسابها الخاص بوقع تبادل التغريدات المصغر تويتر، صورة لتقرير إخباري يفيد بالسماح لسفر 150 شخص من إيران إلى بيروت.

وعلقت نوال الزغبي، على الصورة قائلة: "صراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا في رجال بهالبلد؟".

على صعيد آخر حصدت أغنية "القوية" للفنانة نوال الزغبي مشاهدات كبيرة، فقد بلغ عددها إلى 2 مليون و744 ألف مشاهدة.

أغنية "القوية"من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج محمد المقهور.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين،وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، بأحد الفنادق الكبرى في هولندا.

ومن المتوقع أن تقدم نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة منها "صبح صبح"، "الناس العزاز"، "معرفش لية"، "ياجدع"، "مش مسامحة"، "عينيك كدابين"، "أغلى الحبايب"،"ولا بحبك"، "كاراميل"، "كدة باى"،"طول عمرى.

انفصال نوال الزغبي عن والد أبنائها

وكانت نوال الزغبي، أعلنت منذ ثلاثة أشهر، بالإعلان عن طلاقها بشكل رسمي، وذلك عقب انفصالها عن زوجها من 12 عامًا، مؤكدة أنها لم تعلن الخبر في حينها احتراما لمشاعر أبنائها.

وقالت نوال الزغبي: "أنا فعليًا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".

وأكدت نوال الزغبي، في تصريحات تليفزيونية لها، أن أبنائها يعارضون زواجها مجددًا، موجهة حديثها لأبنتها الكبرى "تيا"، قائلة:" بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها".

وفي وقت سابق، كان خرج إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي منذ شهرين تقريبًا عن صمته مؤكدًا أنه لم يرى أولاده منذ 3 سنوات، قائلًا: "كيف يتخلى البعض عن ضميره ويحرم أولادا من والدهم، مؤكدا أنه لا يعلم عنهما شيئا منذ فترة طويلة".
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