مصرع عامل إثر انقلاب سيارة في قنا

وفي سياق آخر، استقبل مستشفى نجع حمادي العام، شمال محافظة قنا، 12 مصابا بلدغات العقارب، من قرى متفرقة.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير مرفق قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة 12 مواطنًا بلدغات عقارب بنجع حمادي، وتم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج، نتيجة موجة الطقس السىء التي تمر بها البلاد.



كما تمكنت قوات الحماية المدنية لشمال محافظة قنا، برئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة على 23 حريق نشب في مراكز نجع حمادي، ودشنا، والوقف، وفرشوط وابوتشت، بسبب حالة الطقس السىء التي تمر بها البلاد.





وفي سياق مغاير، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد بالقاهرة الكبرى طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا بارد ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

ومن ناحيتها، حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد الوزير للمرور، في توصياتها في أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين؛ ومن تلك الوصايا: 1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار. 2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا. 3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان. 4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه. 5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين. 6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز. 7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث. 8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم. 9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. 10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.





لقي عامل مصرعه، صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة في ترعة بقرية الأشراف بقنا، بسبب سوء الأحوال الجوية.وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بمصرع كمال حمزة، في انقلاب سيارة في ترعة بقرية الأشراف بقنا.وتم نقل الجثة إلى المستشفى،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.