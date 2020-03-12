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دعاء البرق والرعد.. ردد هذه الأدعية كما أوصانا رسول الله

الخميس 12/مارس/2020 - 09:05 ص
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بوابة الفجر
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أكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تقلبات جوية عنيفة اليوم، وتشتد الرياح والعواصف مما تسقط الأمطار العزيرة والرعدية على بعض المناطق الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن دعاء البرق والرعد لترديد هذه الدعاء كما أوصانا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تصدر دعاء البرق والرعد تريند جوجل اليوم نظرا لكثرة البحث على هذا الدعاء خلال الساعات الماضية.

ومن المؤكد أن الناس في حاجة شديدة لمعرفة دعاء البرق والرعد لكي يرددون هذه الأدعية عند حدوث برق ورعد وسيول شديدة، ومن هنا نعرض دعاء المطر والرعد والبرق.

كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: «أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ»، «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

ولترديد الكثير من الأدعية الأكثر إستجابة عند نزول الأمطار إليكم التالي:

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.
• اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. 
• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
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