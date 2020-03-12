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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 12-3-2020 في أسواق الجملة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:07 ص
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اسعار الخضراوات اليوم
اسعار الخضراوات اليوم
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أسعار الخضراوات اليوم 

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 12-3 2020، وذلك نتيجة لاستقرار حالات العرض والطلب في السوق المحلى وارتفاع إنتاح المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 
 
 أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.
أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها
 أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها
 تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات
 سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات
 سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
 سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.
  سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز
 سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
  سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
  سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.
 سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.
 تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
 تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
 استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
 تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.
  تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
 تراوحت أسعار الكرنب 2 – 5 جنيهات.



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