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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 12-3-2020 في أسواق الجملة
الخميس 12/مارس/2020 - 09:07 ص
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أسعار الخضراوات اليوم
استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 12-3 2020، وذلك نتيجة لاستقرار حالات العرض والطلب في السوق المحلى وارتفاع إنتاح المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.
أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها
أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها
تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات
سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات
سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.
سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز
سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.
سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.
تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.
تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
تراوحت أسعار الكرنب 2 – 5 جنيهات.
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