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محمد مغربي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في مسلسل "اتنين في الصندوق "

الخميس 12/مارس/2020 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان الشاب محمد مغربي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "اتنين في الصندوق".


وتحدث محمد مغربي في تصريح خاص بـ"الفجر الفني"،أوضح من خلاله عن كيفية ترشيحه للمسلسل، وعن الشخصية التي يقوم بتجسيدها خلال الأحداث.


كشف "مغربي" أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال المخرج محمد مصطفى، مُشيرًا إلى أن المسلسل قد انتهى تصويره منذ وقت كبير، وأنه كان من المفترض عرضه خلال الأيام الماضية، لكن تم تأجيله ليشارك في الماراثون الرمضاني المقبل.


تحدث" مغربي"عن تفاصيل الشخصية التي يقوم بها خلال الأحداث، حيث قال أنه يجسد دور شاب يُدعى "مسعود" يعمل صبيًا لمعلم خردة يجسد دوره الفنان رشد الشامي، لافتًا إلى أنه يعد نفسه محظوظًا كثيرًا لعرض أكثر من مسلسل له خلال السباق الرمضاني المقبل.

وروى "مغربي"عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل النجوم المشاركين فيه،مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.

يُشار أن مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين،من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفي، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويناقش حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من اهمال من قبل المجتمع.


وعلى صعيد آخر،يشارك الفنان الشاب محمد مغربي في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل ‎"أسود فاتح"، والمسلسل بطولة هيفاء وهبي،فراس سعيد، شريف سلامة،أحمد فهمي،معتصم النهار،صبرى فواز،رانيا منصور،نبيل نور الدين،ناصر سيف،حنان سليمان، نانسي صلاح،حسن عيد،محمد الصاوي،عمر السعيد،سلوى عثمان، مصطفى يوسف،أحمد الشامى،رامي الطمباري،حسام الجندي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مغربي الدرامية مشاركته في مسلسل "الأخ الكبير"، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل عبد الحافظ،بطولة محمد رجب،محمد عز،أحمد حلاوة،محمود حجازي،أشرف زكي،إيهاب فهمي، محسن منصور،دينا فؤاد، هبة مجدي،عبير صبري، آيتن عامر، زينة منصور، هاجر أحمد.
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