الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني حال إلغاء المسابقة بسبب "كورونا"

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة جديدة بعدما أوضحت طريقة تحديد بطل الليجا هذا الموسم، في ظل وجود احتمالية كبيرة لتعليق مباريات الدوري الإسباني لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.





وقال تيباس رئيس رابطة الليجا، إنه إذا قامت وزارة الصحة الإسبانية بإبلاغه بضرورة تأجيل مباريات الدوري الإسباني، فسوف يفعل ذلك، حيث إنه إذا لم يفقد فيروس كورونا قوته، واستغرقت كرة القدم وقتًا للعودة للعب بشكل طبيعي، فسيكون من المستحيل جدولة المباريات المؤجلة، وبالتالي، سيتم إلغاء المسابقة بأكملها هذا الموسم.





وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية، فإنه بات من المتوقع تأجيل مباريات الليجا لمدة أسبوعين مثلما تم تأجيل دوري الدرجة الثانية ‘‘ب‘‘ والدرجات الأدنى غير الاحترافية، بسبب تفشي فيروس كورونا بقوة في البلاد.





وأكدت الصحيفة أيضًا، أنه في حال توقف مسابقة الليجا وإلغائها هذا الموسم بسبب ‘‘قوة قاهرة أو ظروف استثنائية‘‘، فإن رابطة الليجا هي من تحدد البطل، بعد الحصول على الموافقة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وفي حال لم يكن هناك اتفاق بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، فإن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني هو من يقرر البطل.





يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف برصيد 56 نقطة