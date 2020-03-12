Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني حال إلغاء المسابقة بسبب "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 08:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة جديدة بعدما أوضحت طريقة تحديد بطل الليجا هذا الموسم، في ظل وجود احتمالية كبيرة لتعليق مباريات الدوري الإسباني لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وقال تيباس رئيس رابطة الليجا، إنه إذا قامت وزارة الصحة الإسبانية بإبلاغه بضرورة تأجيل مباريات الدوري الإسباني، فسوف يفعل ذلك، حيث إنه إذا لم يفقد فيروس كورونا قوته، واستغرقت كرة القدم وقتًا للعودة للعب بشكل طبيعي، فسيكون من المستحيل جدولة المباريات المؤجلة، وبالتالي، سيتم إلغاء المسابقة بأكملها هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية، فإنه بات من المتوقع تأجيل مباريات الليجا لمدة أسبوعين مثلما تم تأجيل دوري الدرجة الثانية ‘‘ب‘‘ والدرجات الأدنى غير الاحترافية، بسبب تفشي فيروس كورونا بقوة في البلاد.

وأكدت الصحيفة أيضًا، أنه في حال توقف مسابقة الليجا وإلغائها هذا الموسم بسبب ‘‘قوة قاهرة أو ظروف استثنائية‘‘، فإن رابطة الليجا هي من تحدد البطل، بعد الحصول على الموافقة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وفي حال لم يكن هناك اتفاق بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، فإن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني هو من يقرر البطل.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف برصيد 56 نقطة
Advertisements

أخبار تهمك

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

منذ ساعة و 20 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 10 ساعات

منخفض سوداني وأمطار غزيرة وعاصفة.. تحذير من طقس الغد

منذ أقل من ساعة

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 ص

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

07:33 ص

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status