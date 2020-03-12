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عاجل.. "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات

الخميس 12/مارس/2020 - 09:05 ص
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محطة مصر
محطة مصر
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

وتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة

واعتذرت السكك الحديد للمسافرين، نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. 
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الكلمات المفتاحية

هيئة السكة الحديدة محطة مصر فطارات السكة الحديد

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