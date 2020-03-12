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حظر الأنشطة العامة في كازاخستان بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:03 ص
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كازاخستان
كازاخستان
وكالات
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علقت السلطات في كازاخستان، اليوم الخيس، جميع الأنشطة والمناسبات العامة، بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

 

وكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا. وبدأت الحكومة في تنفيذ تدابير وقائية خاصة، حيث تم إلغاء الأنشطة العامة. ولن يكون هناك انقطاع في تزويد المواطنين بالغذاء والسلع الأساسية. ومن المهم منع أن يلحق الضرر بالشركات الصغيرة والمتوسطة".

 

وأعلنت الحكومة في كازاخستان، أنه سيتم تنفيذ حظر التجمعات والاحتفالات والأنشطة الرياضية والثقافية وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ابتداءا من 13 مارس"، كما تم إلغاء المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي كان مقررا عقده في كازاخستان في يونيو/حزيران بسبب تفشي الفيروس.

 

والجدير بالذكر أن، كازاخستان لم تعلن حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها، لكن السلطات قالت إن وصول المرض يبدو وشيكا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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كازاخستان فيروس كورونا حظر جميع الانشطة

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