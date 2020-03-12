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كوريا الجنوبية.. 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الخميس 12/مارس/2020 - 08:44 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أبلغت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وست حالات وفاة أخرى، واستأنفت التراجع النسبي في الحالات الجديدة بعد ارتفاعها في اليوم السابق.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الحالات الجديدة في البلاد تصل إلى 7869 حالة، مع 66 حالة وفاة. بينما يسعى مسؤولو الصحة لتعقب واحتواء عدد من مجموعات العدوى الجديدة، بما في ذلك في مركز الاتصال في العاصمة سول، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

الأرقام أقل بكثير من ذروة 909 حالة تم الإبلاغ عنها في 29 فبراير، وقال مسؤولو الصحة، إن الاتجاه يبدو أنه يتباطأ فيما كان أكبر تفش في آسيا خارج الصين.

ومع ذلك، تقول السلطات، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في معركة كوريا الجنوبية لاحتواء تفشي المرض، وستضاعف الحكومة جهودها لمنع التكتلات الجديدة من الانتشار.

وقال يون تاي هو المدير العام لسياسة الصحة العامة في مؤتمر صحفي: "من السابق لأوانه القول أننا نتغلب على المرض. ما زلنا نشهد تفشي متفرقة لذلك لا يمكننا تخفيض حذرنا."

تسعة عشر حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، اليوم الخميس، كانت في العاصمة سول، حيث أظهرت نتائج اختبارات إيجابية لفيروس كورونا 102 شخص على الأقل يعملون في مركز اتصالات، مما أثار مخاوف بشأن تفشي المرض في العاصمة.

وقال عمدة سول، بارك وون: "سرعان ما تم اختبار ما يقرب من 800 شخص يعملون في مركز الاتصال و 200 من سكان المبنى".

وأضاف "بارك": "أن احتواء الانتشار من مركز الاتصال هو أمر حاسم في منع انتقال إضافي لفيروس كورونا. سنركز كل الدعم الشخصي والمادي الضروري على المنطقة".

وجاءت 73 حالة جديدة من مدينة دايجو، مركز تفشي المرض في البلاد.

وحث "بارك"، الكوريين الجنوبيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب التجمعات العامة والحفاظ على "البعد الاجتماعي" عن الآخرين.

وقالت الحكومة، أيضًا، إنها ستوسع إجراءات فحص الحمى وإجراءات المراقبة الأخرى للوافدين من دول أوروبية معينة.

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