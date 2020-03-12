ما زال مستمرًا في ضرب المسؤولين الإيرانيين.. كورونا يداهم مكتب خامنئي

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بإصابة محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن فيروس كورونا ما زال مستمرًا في ضرب المسؤولين الإيرانيين، مسجلًا ارتفاعًا في أعداد الإصابات في البلاد بشكل يومي.

وكشفت الوكالة الإيرانية، عن أبرز المسؤولين المصابين بفيروس كورونا أربعة وزراء في الحكومة (نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة) وخمسة من نواب البرلمان.