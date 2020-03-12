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للمرة الأولى.. الصين تسجل 8 إصابات فقط بكورونا في هوبي

الخميس 12/مارس/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات في الصين ثمانية إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها مركز تفشي الوباء حصيلة يومية أقل من عشرة، مع إعادة فتح المزيد من الشركات مع تخفيف السلطات المحلية إجراءات الاحتواء الصارمة بحذر.

مع استمرار تباطؤ انتشار الفيروس، أعلنت مقاطعة هوبي، اليوم الخميس، المزيد من تخفيف قيود السفر وستسمح أيضًا لبعض الصناعات باستئناف الإنتاج في مدينتين من مدينتيها ومقاطعتين، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم إغلاق اقتصاد هوبي، مدفوعًا بالتصنيع والتجارة، بما في ذلك قطاع سيارات كبير في العاصمة الإقليمية ووهان، فعليًا.

في حين أن الفيروس ينتشر بسرعة على مستوى العالم، فقد تباطأ تقدمه في الصين بشكل ملحوظ في الأيام السبعة الماضية، نتيجة أسابيع من الإجراءات الصارمة المفروضة للسيطرة على حركة الأشخاص وحركة المرور، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، إن ووهان أبلغت عن جميع الحالات الجديدة يوم الأربعاء. خارج هوبي، كان لدى الصين القارية سبع حالات جديدة، بما في ذلك ست حالات تم استيرادها من الخارج.
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