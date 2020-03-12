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موعد مع التاريخ.. عبد الله السعيد يقترب من تحطيم رقم أبو تريكة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح نادى بيراميدز، في تحقيق الفوز أمام إنبى بهدف نظيف، أمس الأربعاء، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة 18 بالدورى المصرى الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبى دون أهداف، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد الرجوع للفار فى الدقيقة 86، سجل منها عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد.

ورفع السعيد رصيده إلى 104 أهداف، مواصلًا مشواره صعودًا فى قائمة الهدافين التاريخيين للدورى المصرى وعلى بعد هدفين من معادلة رقم محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 32 منتزعًا المركز الثالث من الزمالك بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 25 فى المركز السادس.
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