تطور كبير بشأن فيروس كورونا في الصين

سجل بر الصين الرئيسي، اليوم الخميس 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.



وأعلنت لجنة الصحة بالصين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 80793 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات من جراء انتشار الفيروس إلى 3169 حالة حتى نهاية الأربعاء بزيادة 11 حالة عن اليوم السابق.



وكان إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، قد سجل 10 حالات من الوفيات الجديدة، ومنها 7 حالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.



وسجلت السلطات الصحية في تايلاند، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 70 حالة.



وظهر فيروس كورونا المستجد، في ديسمبر بالصين، انتشر في كل قارات العالم، باستثناء أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية)، وهو يعرقل الحياة اليومية والدورة الاقتصادية في عدد متزايد من الدول.



