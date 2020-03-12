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سعر الذهب يستقر في صباح يوم العاصفة.. وعيار 21 يسجل 721 جنسها
الخميس 12/مارس/2020 - 08:33 ص
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سعر الذهب
استقر سعر الذهب اليوم الخميس 12-3-2020 ختام التعاملات الاسبوعية وذلك بعد انخفاضه بنحو 6 جنيهات في ختام تعاملات أمس، ويشهد الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية بسبب الانتشار الواسع لوباء كورونا، ويتزامن الاستقرار صباح اليوم مع العاصفة الترابية الشديدة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال اليومين الماضيين، وجاءت أسعاره كما يلي:
أسعار الذهب اليوم في مصر
جرام الذهب عيار 24 سعر824 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر721 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر618 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5،768 جنيهًا
أسعار الذهب عالميًا
تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.
متوسط اسعار الذهب اليوم
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
825 إلى 827
عيار 22
756 إلى 758
عيار 21
722 إلى 724
عيار 18
619 إلى 621
عيار 14
481 إلى 483
عيار 12
413 إلى 414
الاونصة
25.662 إلى 25.733
الجنيه الذهب
5,776 إلى 5,792
الكيلو
825.143 إلى 827.429
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