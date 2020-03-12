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سعر الذهب يستقر في صباح يوم العاصفة.. وعيار 21 يسجل 721 جنسها

الخميس 12/مارس/2020 - 08:33 ص
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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 سعر الذهب 

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 12-3-2020 ختام التعاملات الاسبوعية وذلك بعد انخفاضه بنحو 6 جنيهات في ختام تعاملات أمس، ويشهد الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية بسبب الانتشار الواسع لوباء كورونا، ويتزامن الاستقرار صباح اليوم مع العاصفة الترابية الشديدة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال اليومين الماضيين، وجاءت أسعاره كما يلي:


أسعار الذهب اليوم في مصر

جرام الذهب عيار 24 سعر824 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر721 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر618 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5،768 جنيهًا


أسعار الذهب عالميًا

تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.


متوسط اسعار الذهب اليوم

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

825 إلى 827

عيار 22 

756 إلى 758

عيار 21

722 إلى 724

عيار 18

619 إلى 621

عيار 14

481 إلى 483

عيار 12

413 إلى 414

الاونصة

25.662 إلى 25.733

الجنيه الذهب

5,776 إلى 5,792

الكيلو

825.143 إلى 827.429

 


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