سعر الذهب يستقر في صباح يوم العاصفة.. وعيار 21 يسجل 721 جنسها





استقر سعر الذهب اليوم الخميس 12-3-2020 ختام التعاملات الاسبوعية وذلك بعد انخفاضه بنحو 6 جنيهات في ختام تعاملات أمس، ويشهد الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية بسبب الانتشار الواسع لوباء كورونا، ويتزامن الاستقرار صباح اليوم مع العاصفة الترابية الشديدة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال اليومين الماضيين، وجاءت أسعاره كما يلي:





أسعار الذهب اليوم في مصر



جرام الذهب عيار 24 سعر824 جنيهًا



جرام الذهب عيار 21 سعر721 جنيهًا



جرام الذهب عيار 18 سعر618 جنيهًا



سعر الجنيه الذهب 5،768 جنيهًا





أسعار الذهب عالميًا



تراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1642.30 دولار للأوقية، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1643.67 دولار للأوقية.











متوسط اسعار الذهب اليوم الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 825 إلى 827 عيار 22 756 إلى 758 عيار 21 722 إلى 724 عيار 18 619 إلى 621 عيار 14 481 إلى 483 عيار 12 413 إلى 414 الاونصة 25.662 إلى 25.733 الجنيه الذهب 5,776 إلى 5,792 الكيلو 825.143 إلى 827.429



سعر الذهب