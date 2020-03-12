Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 60 ألف برميل

الخميس 12/مارس/2020 - 08:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 920 ألف مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة، إذ تتوقع أن يسجل نموا بمقدار 60 ألف برميل يوميا.

وفي تقريرها الشهري، انخفض إنتاج المنظمة في الشهر الماضي بمقدار 546 ألف برميل يوميا إلى 27.772 مليون برميل يوميا، بقيادة ليبيا بنحو 647 ألف برميل يوميا.

وتوقعت أن يصل إنتاج المنظمة إلى 4.83 مليون برميل يوميا في 2020، على أن يصل معدل الطلب إلى 28.18 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد توقعاتها لنمو المعروض النفطي للدول من خارج أوبك"، توقعت أن يصل الإنتاج إلى 66.75 مليون برميل يوميا بزيادة 1.76 مليون برميل يوميا.

وقالت المنظمة إن فيروس "كورونا" تسبب في تدمير نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري، كما أن له تأثيرا اقتصاديا عالميا سلبيا قويا، مشيرة إلى أن هذا التأثير من المتوقع استمراره إذا لم يتم السيطرة على الفيروس.
Advertisements

أخبار تهمك

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ أقل من ساعتين

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

منذ 38 دقيقة

أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status