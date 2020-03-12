سعر الدولار اليوم الخميس 12-3-2020.. تحركات طفيفة للعملة الأمريكية ببداية التعاملات









واصل سعر الولار استقراره في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12-3-2020 في البنوك العاملة في مصر وننشر فيما يلي احر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعدما كانت له الغلبة خلال الايام الماضية، حيث شهد سعر الجنيه المصري انخفاض مقابل الدولار على خلفية الاخبار الخاصة بتانتشار فيروس كورونا في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.64جنيه للشراء و15.74جنيه للبيع.سجل متوسط سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيعسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيعسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيعسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيعسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.