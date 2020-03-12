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سعر الدولار اليوم الخميس 12-3-2020.. تحركات طفيفة للعملة الأمريكية ببداية التعاملات

الخميس 12/مارس/2020 - 08:26 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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سعر الدولار اليوم
واصل سعر الولار استقراره في البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12-3-2020 في البنوك العاملة في مصر وننشر فيما يلي احر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعدما كانت له الغلبة خلال الايام الماضية، حيث شهد سعر الجنيه المصري انخفاض مقابل الدولار على خلفية الاخبار الخاصة بتانتشار فيروس كورونا في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

متوسط سعر الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.64جنيه للشراء و15.74جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.


أسعار الدولار اليوم في البنوك


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6654

15.7876

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.67

15.77

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك بلوم

15.67

15.77

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك SAIB

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك HSBC

15.67

15.77

سعر الدولار في المصرف العربي

15.67

15.77

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك عودة

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك المشرق

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.67

15.77

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.66

15.76

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.67

15.77



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