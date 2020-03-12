المرور تخصص رقم للطوارئ على الطرق: لا تخرجوا إلا للضرورة

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، إن هناك تنسيق كامل بين هيئة الأرصاد، وإدارة المرور؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ التي أعلن عنها، موضحا أنه تم تكثيف كافة الخدمات المرورية على مستوى طرق الجمهورية على مدار أيام سوء الأحوال الجمهورية.





وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قرار الحكومة بتعطيل الدراسة، ومنح إجازة للعاملين اليوم أدي إلى عدم وجود أي كثافات مرورية على كافة الطرق، منوها بأنه تم إغلاق طرق وإعادة فتحها، مثل طرق "أسوان أبو سمبل"، و"أسيوط الخارجة".





وناشد مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة، وفي حال الخروج يجب التأكد من سلامة السيارة فنيا، والالتزام بالحارة المرورية، مضيفا أن أي مواطن يواجه أي طارئ على الطريق يمكنه الاتصال على الرقم 01221110000.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.





كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.





وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارًا من اليوم الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.







