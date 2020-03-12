Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرور تخصص رقم للطوارئ على الطرق: لا تخرجوا إلا للضرورة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:26 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، إن هناك تنسيق كامل بين هيئة الأرصاد، وإدارة المرور؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ التي أعلن عنها، موضحا أنه تم تكثيف كافة الخدمات المرورية على مستوى طرق الجمهورية على مدار أيام سوء الأحوال الجمهورية.

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قرار الحكومة بتعطيل الدراسة، ومنح إجازة للعاملين اليوم أدي إلى عدم وجود أي كثافات مرورية على كافة الطرق، منوها بأنه تم إغلاق طرق وإعادة فتحها، مثل طرق "أسوان أبو سمبل"، و"أسيوط الخارجة".

وناشد مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة، وفي حال الخروج يجب التأكد من سلامة السيارة فنيا، والالتزام بالحارة المرورية، مضيفا أن أي مواطن يواجه أي طارئ على الطريق يمكنه الاتصال على الرقم 01221110000.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس، حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العـــاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارًا من اليوم الخميس المــوافق 12 مـــارس وحتى يوم السـبت المــــوافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد موجة الطقس السيئ الرائد محمد الشربيني الإدارة العامة للمرور إدارة المرور

أخبار تهمك

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعتين

"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

منذ 40 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ نصف ساعة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

بيان شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الارصاد الجويه تحذر المواطنين: الأيام المقبلة ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار!

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الحكومة تقرّر تعطيل الدراسة الخميس المقبل

بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

هل تضرب موجة الطقس المنازل وتسقط "البلكونات"؟.. الري تجيب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status