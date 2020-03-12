إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

تعرض دانييلي روجاني، لاعب نادي يوفنتوس، للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة داخل الأندية في إيطاليا.









وأصدر نادي إنتر ميلان بيانًا رسميًا بشأن إصابة روجاني بفيروس كورونا، حيث قال: أعلن نادي إنتر ميلان أنه بعد بيان نادي يوفنتوس بشأن إصابة اللاعب روجاني بفيروس كورونا، فإن النادي قد قرر تعليق جميع الأنشطة التنافسية حتى إشعار آخر.





وأضاف البيان: يتخذ النادي خطوات لإعداد جميع الإجراءات اللازمة.





وكان يوفنتوس قد أكد في بيان رسمي من ساعات قليلة إصابة روجاني بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على اللاعب، إلا أن الفحوصات التي أجريت على اللاعب بشأن فيروس كورونا كانت إيجابية.