Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 08:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تعرض دانييلي روجاني، لاعب نادي يوفنتوس، للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة داخل الأندية في إيطاليا.


وأصدر نادي إنتر ميلان بيانًا رسميًا بشأن إصابة روجاني بفيروس كورونا، حيث قال: أعلن نادي إنتر ميلان أنه بعد بيان نادي يوفنتوس بشأن إصابة اللاعب روجاني بفيروس كورونا، فإن النادي قد قرر تعليق جميع الأنشطة التنافسية حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان: يتخذ النادي خطوات لإعداد جميع الإجراءات اللازمة.

وكان يوفنتوس قد أكد في بيان رسمي من ساعات قليلة إصابة روجاني بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على اللاعب، إلا أن الفحوصات التي أجريت على اللاعب بشأن فيروس كورونا كانت إيجابية.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

منذ 38 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 24 دقيقة

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ نصف ساعة

أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status