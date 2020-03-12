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روسيا تمنح إيران أنظمة تشخيص لفيروس كورونا لـ50 ألف اختبار

الخميس 12/مارس/2020 - 08:07 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تلقت إيران من روسيا أنظمة تشخيص لفيروس كورونا المصممة لـ50 ألف اختبار، حسبما أعلنت الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية Rospotrebnadzor.

وقالت الخدمة الفيدرالية: "بسبب تدهور الحالة الوبائية في جمهورية إيران الإسلامية بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، قدمت Rospotrebnadzor أنظمة اختبار مجانية للتشخيص المختبري لعدوى الفيروس التاجي الجديد لـ500 نظام لـ 50 ألف اختبار"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضافت، أن أنظمة الاختبار تلقتها أيضًا أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان ومنغوليا وكوريا الشمالية.

بشكل عام، تم تسليم نحو 800 نظام اختبار للتشخيص المختبري لمرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، والذي سيسمح للمتخصصين بإجراء 80 ألف اختبار.

وصفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا (COVID-19) بأنه وباء. يتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم 118000 حالة في 114 دولة، مع أكثر من 4200 حالة وفاة.

إيران هي واحدة من الدول الأكثر تضررًا. توفي نحو 350 شخصًا بسبب المرض وأُصيب ما مجموعه 9000.

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