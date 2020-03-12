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طرح الأغنية الرسمية لفيلم "بارنيتي شوبرا" الجديد Sandeep Aur Pinky Faraar

الخميس 12/مارس/2020 - 08:23 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت شركة الانتاج السينمائي الهندية YRF الأغنية الرسمية لفيلم النجمة بارنتي شوبرا الجديد الذي يشارك في بطولته النجم أرجون كابور، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ونقل موقع "إنديا توداي" فيديو الأغنية التي طرحت بعنوان Faraar، كاسم مقتبس من عنوان الفيلم الرئيسي Sandeep Aur Pinky Faraar.

وقال الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية أن الأغنية من غناء المغنية الهندية الشهيرة "أنو مالك" الشهيرة بدعمها لحركة مناهضة التحرش Me Too.

ويطرح الفيلم في صالات العرض الهندية في يوم 20 من شهر مارس الجاري، وهو من اخراج Dibakar Banerjee.
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