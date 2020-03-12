طرح الأغنية الرسمية لفيلم "بارنيتي شوبرا" الجديد Sandeep Aur Pinky Faraar



وقال الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية أن الأغنية من غناء المغنية الهندية الشهيرة "أنو مالك" الشهيرة بدعمها لحركة مناهضة التحرش Me Too.



ويطرح الفيلم في صالات العرض الهندية في يوم 20 من شهر مارس الجاري، وهو من اخراج Dibakar Banerjee.



ونقل موقع "إنديا توداي" فيديو الأغنية التي طرحت بعنوان Faraar، كاسم مقتبس من عنوان الفيلم الرئيسي Sandeep Aur Pinky Faraar.