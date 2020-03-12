"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

ذكرت قناة العربية، أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، أعلنت زواجها من عشيقها السابق المستشار السياسي تيم مينيت.

وكانت إلهان عمر، قد نشرت صورة تجمعها بتيم عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها بتيم، وكتبت فوقها: "تزوجنا!"، مضيفة: "من الشراكة السياسية إلى الشراكة في الحياة، كم أنا محظوظة، حمدالله".

وقد تحدثت تقارير عدة عن علاقة غير شرعية تربط إلهان عمر، بالمستشار السياسي تيم مينيت، واتهام زوجة الأخير لإلهان عمر بخطف زوجها.