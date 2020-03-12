تارا سوتاريا تنضم لنجوم فيلم Ek Villain 2



وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن تقارير صادرة عن موقع "مومباي ميرور"، أكدت انضمام النجمة الشابة، تارا سوتاريا، عقب الإعلان عن انضمام النجمة "ديشا باتاني" في السابق.



ويشارك في دور البطولة النجم "أديتيا روي كابور"، وسيتمحور دور "تارا" في الدخول بعلاقة رومانسية مع "أديتيا" ضمن أحداث الفيلم، كما سيشارك ضمن أبطال الفيلم، الممثل "جون أبراهام"، في أحد الأدوار الرئيسية.



وسبق أن طرح الجزء الأول من فيلم Ek Villain عام 2014 وكان أيضا من اخراج المخرج "موهيت سوري".



كشفت تقارير صحفية عن انضمام النجمة الشابة تارا سوتاريا لنجوم ونجمات فيلم Ek Villain 2 الذي يخرجه المخرج الكبير "موهيت سور".