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"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

الخميس 12/مارس/2020 - 08:19 ص
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إلهان عمر
إلهان عمر
وكالات
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ذكرت قناة العربية، أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، أعلنت زواجها من عشيقها السابق المستشار السياسي تيم مينيت.

 

وكانت إلهان عمر، قد نشرت صورة تجمعها بتيم عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها بتيم، وكتبت فوقها: "تزوجنا!"، مضيفة: "من الشراكة السياسية إلى الشراكة في الحياة، كم أنا محظوظة، حمدالله".

 

وقد تحدثت تقارير عدة عن علاقة غير شرعية تربط إلهان عمر، بالمستشار السياسي تيم مينيت، واتهام زوجة الأخير لإلهان عمر بخطف زوجها.

 

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الكلمات المفتاحية

مستشار سياسي عشيق الهان عمر إلهان عمر

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