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"جاكي باجناني" يعلن عن نسخة جديدة من الفيلم الهندي الكلاسيكي The Burning Train

الخميس 12/مارس/2020 - 08:20 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن المخرج الهندي جاكي باجناني عن عمله على طرح نسخة حديثة من الفيلم الهندي الكلاسيكي The Burning Train النتي تعتبر من روائع المخرج الهندي "رافي شوبرا".

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن جاكي أعلن عبر تغريدة على حسابه الخاص على موقع تويتر عن بدأ تحضيره للنسخة الحديثة من الفيلم الكلاسيكية.

وألحق جاكي تغريدته بصورة جمعته بالمنتج جونو شورا نجل المخرج رافي شوبرا، الذي سيتولى مهمة إنتاج الفيلم الذي طرح للمرة الأولى عام 1980.

ولم يكشف جاكي باجناني عن أي تفاصيل تتعلق بمن سيقع عليهم الاختيار لتجسيد أدوار البطولة في النسخة الحديثة من الفيلم.
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