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ابنة ستيفن سبيلبرج تتحدث للمرة الأولى عن رأي والدها في عملها بالأفلام الإباحية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:18 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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خرجت مكيلا سبيلبرج للمرة الأولى عن صمتها حول مسألة رأي والدها المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج في عملها كممثلة في الأفلام الإباحية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل فإن مكيلا البالغة من العمر 24 عام، تعتبر ابنة المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج بالتبني، كانت قد أعلنت عن نفسها كممثلة أفلام اباحية منذ عدة اسابيع.

وظل رأي المخرج ستيفن سبيلبرج حتى أجرت مكيلا هذا الحوار مع صحيفة زا صن، بنفيها ما أثير حول شعور والدها وزوجته بالحرج مما أقدمت عليه بخصوص عملها.

وأكدت مكيلا في حوارها على أن والدها كان يتوقع ذلك وكان يتابع تقدمها بالعمل بالأفلام الإباحية منذ فترة طويلة مشيرة لأن النجاح بهذا المجال من الأفلام يتطلب سنوات من العمل ولم يأتي الأمر مصادفة.
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