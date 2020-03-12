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جينا دوين تنشر أول صورة لطفلها من خطيبها الجديد

الخميس 12/مارس/2020 - 08:13 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاركت الممثلة جينا دوين متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام، أول صورة لها مع مولودها الجديد من خطيبها "ستيف كازي".

ونقلت صحيفة ديلي ميل صورة جينا مع طفلها الجديد، الذي أنجبته من الرجل الذي ارتبطت به بعد انفصالها عن زوجها السابق النجم شانينج تيتوم الذي استمر زواجها منه لسبعة سنوات.

ويحظى شانينج بعلاقة عاطفية خاصة به هو الآخر في الوقت الحالي، بعد أن ارتبط بالمغنية الشابة جيسي جاي، عقب انفصاله عن زوجته.

وحظية صورة جينا مع مولودها بالعديد من التفاعل الإيجابي من جانب متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها.
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