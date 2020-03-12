تحديا لـ كورونا.. هوليوود تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Mulan



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي حضره النجم جيت لي الذي يشارك في بطولة الفيلم بتجسيده لدور الإمبراطور.



كما حضر العرض النجمة Ming-Na Wen التي سبق وأن جسدت صوت شخصية مولان في النسخة الكارتونية الأصلية من الفيلم التي طرحت في عام 1998.



بالإضافة لنجمة النسخة السينمائية الحية الجديد، Yifei Liu التي تجسد شخصية مولان في هذا الفيلم.



شهدت مدينة هوليوود احتفالا ضخمة للنسخة السينمائية الحية من فيلم ديزني الشهير مولان، بحضور نجوم ونجمات الفيلم، وعدد من أبرز نجوم السينما الصينيين.