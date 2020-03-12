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انتشار كثيف للخدمات المرورية والأمنية في القاهرة والجيزة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:10 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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عززت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة.


كما قامت الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال أو حوادث والدراجات البخارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار أول بأول، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000).

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

وتشهد البلاد اليوم الخميس حالة من التغيرات الجوية المفاجئة تنتهي السبت المقبل، وتتعرض البلاد لرياح رملية شديدة وأمطار غزيرة.

وعن أخبار الطقس يوم الخميس، أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن البلاد تتعرض لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الأمطار تصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفـاضا في درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وفي القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا.

بدأت موجة الطقس السيء تضرب العديد من مناطق الجمهورية، وهي التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشهدت محافظة الفيوم أمطار شديدة مع برق ورعد، ضمن موجة الطقس التي تضرب مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

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