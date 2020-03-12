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مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد

الخميس 12/مارس/2020 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 12 - 3 - 2020، أبرزها مباراة لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ16"

 

لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

 

إسطنبول باشاكشهر ضد كوبنهاجن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:55 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

أوليمبياكوس ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

جلاسكو رينجرز ضد باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

فولفسبورج ضد شاختار دونيتسك، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

 

الفتح ضد العدالة، تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

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