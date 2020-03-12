مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد
مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 12 - 3 - 2020، أبرزها مباراة لاسك لينز ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.
ويعرض لكم
"الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور
التالية:
مواعيد مباريات
اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ16"
لاسك لينز ضد مانشستر
يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً بتوقيت
المملكة العربية السعودية، و9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي
إن سبورت 1.
إسطنبول باشاكشهر
ضد كوبنهاجن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءً
بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:55 مساءً بتوقيت الإمارات.
أوليمبياكوس ضد
وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً
بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر
قناة بي إن سبورت 2.
جلاسكو رينجرز
ضد باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00
مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
فولفسبورج ضد شاختار
دونيتسك، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت
المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
مواعيد مباريات
اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"
الفتح ضد العدالة،
تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:30 بتوقيت المملكة العربية
السعودية، و7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية
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