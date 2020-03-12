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الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

الخميس 12/مارس/2020 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تلقى الأهلي صدمة قوية بغياب نجمه الأنجولي جيرالدو وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت الأشعة التي أجراها النجم الأنجولي على القدم أن إصابته عبارة عن جزع في الكاحل ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر لمدة أسبوعين على أن يعود من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه من أجل المباريات الرسمية.

وقام الأنجولي جيرالدو بإجراء أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي وذلك بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.

وأوضحت التقارير الصحفية أن النجم الأنجولي بدأ تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث قام بآداء جلسة علاج طبيعي فى مقر الأهلي بالأمس.

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