نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية، عن اقتراب الدولي الكولمبي خاميس رودريجيز، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، للعب في بطولة الدوري الإنجليزي.

وغاب رودريجيز كثيرا عن معظم مباريات ريال مدريد خلال الموسم الحالي، سواء في بطولة الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن خاميس رودريجيز أصبح قريب من مغادره ريال مدريد نهاية الموسم، وفي طريقة للعب في الدوري الإنجليزي.

وتابع الموقع، أن خاميس قريب من اللعب في الدوري الإنجليزي عبر بوابة وولفرهامبتون، بعد فقدان اللاعب بثقة زيدان، ولن يقف المدرب عائقًا أمام رحيله عن الريال في الصيف.

ويملك رودريجيز عدة عروض أبرزها، أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، وإيفرتون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.