اتحاد جدة يحقق رقمًا سلبيًا تاريخيًا بعد الخسارة أمام الوحدة

فريق اتحاد جدة بعد أن وقف القائم حاميًا له من الخسارة الثانية التي كانت ستلحق به على يد مضيفه الحزم، في اللقاء الماضي، لم يسلم من الوحدة.

إذ خسر فريق اتحاد جدة أمام الحزم في الدور الأول من الموسم الجاري بالدوري السعودي للمحترفين بهدفين مقابل هدف، ولكن في الدور الثاني تعادلا إيجابيًا بهدف، بعد أن ارتطمت كرة من ركلة جزاء للحزم في القائم لتمنع خسارة العميد.

وسقط فريق اتحاد جدة أمام نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الأربعاء.

وأصبح الوحدة ثالث فريق يفوز على الاتحاد ذهابًا وايابًا في الموسم الحالي، وهذا ما لم يحدث مطلقًا أن فاز أكثر من فريقين في الدور الأول والثاني على الاتحاد في موسم واحد.

وكان قد تلقى الاتحاد الخسارة أمام الوحدة بهدف دون رد في لقاء الدور الأول الذي جمعهما في شهر أكتوبر الماضي.

في موسم كارثي للاتحاد كان قد تلقى الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الهلال وضمك، هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

جدير بالذكر أن الاتحاد تجمد رصيده عند 23 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 22 جولة ويتبقى 8 مباريات فقط لينتهي الدوري.