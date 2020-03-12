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أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال

الخميس 12/مارس/2020 - 07:34 ص
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ليفربول وأتليتكو مدريد
ليفربول وأتليتكو مدريد
أمل الحلفاوي
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  ودع فريق ليفربول الإنجليزي منافسات دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد برباعية مقابل هدفين بمجموع نتيجة لقائي الذهاب والعودة. 

في مباراة الأمس استضاف ليفربول نظيره أتليتكو مدريد على أرضية ملعب الأنفيلد، ليتلقى الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للفريق الإنجليزي على أرضه منذ 2014، حين تلقى الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة أمام ريال مدريد في دور المجموعات.

ليفربول يمتلك قوة كبيرة على أرضه في ملعب الأنفيلد، لذلك يهابه أي فريق يأتي كضيف في دوري الأبطال.

إذ خاض فريق ليفربول بعد آخر لقاء خسره في 2014، 20 لقاء على أرضه في ملعب الأنفيلد لم يتلق أي هزيمة، حيث حسم التعادل 7 مباريات، وفاز في 13 لقاء.

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