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أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال
الخميس 12/مارس/2020 - 07:34 ص
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أمل الحلفاوي
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في مباراة الأمس استضاف ليفربول نظيره أتليتكو مدريد على أرضية ملعب الأنفيلد، ليتلقى الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتعد هذه الهزيمة الأولى للفريق الإنجليزي على أرضه منذ 2014، حين تلقى الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة أمام ريال مدريد في دور المجموعات.
ليفربول يمتلك قوة كبيرة على أرضه في ملعب الأنفيلد، لذلك يهابه أي فريق يأتي كضيف في دوري الأبطال.
إذ خاض فريق ليفربول
بعد آخر لقاء خسره في 2014، 20 لقاء على أرضه في ملعب الأنفيلد لم يتلق أي هزيمة، حيث
حسم التعادل 7 مباريات، وفاز في 13 لقاء.
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