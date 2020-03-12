يوفنتوس يبدأ التحرك لضم هاري كين في الميركاتو الصيفي

تحدثت تقارير صحافية إيطالية مساء اليوم الأربعاء عن تحرك نادي يوفنتوس الإيطالي لضم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الإنجليزي هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات يوفنتوس مع كين

وكشفت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية، أن النادي الإيطالي يوفنتوس يسعى لضم هداف توتنهام هوتسبير الإنجليزي هاري كين في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة القصوى من الاعب خاصةً مع وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقدوم لاعب السبيرز سيُمكن الدون من اللعب بحرية أكثر وتسجيل المزيد من الأهداف كما كان الوضع في ريال مدريد مع الفرنسي كريم بنزيما.

وأضافت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هاري كين يمتلك مقومات المهاجم رقم "9" وهو أحد الملفات الشخصية الذي يراقبها فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفي باهتمام لحسم صفقات النادي الإيطالي في الصيف المقبل.

قيمة تعاقد يوفنتوس مع هاري كين

وتابعت الصحيفة إلى أن تكاليف تعاقد يوفنتوس مع هاري كين ستكون مرتفعة للغاية، حيث جدد عقده مع توتنهام في عام 2018 لمدة ست سنوات مقابل الحصول على 17 مليون يورو لكل موسم، وقيمته السوقية الحالية تبلغ حوالي 150-170 مليون يورو.

فشل توتنام هوتسبير في التأهل الأوروبي يعجل برحيل كين

واختتمت الصحيفة الإيطالية تقريرها بالحديث عن عدم تأهل فريق توتنهام هوتسبير للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل بسبب احتلال السبيرز مركز متأخر في جدول ترتيب البيرميرليج، مما يجعل برحيل هاري كين في الصيف المقبل، وسيكون هناك منافسة شرسة بين يوفنتوس وريال مدريد للحصول على توقيع النجم الإنجليزي.