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الأهلي ضد التعاون.. تعرف على سبب غياب نجم الراقي عن التشكيل

الخميس 12/مارس/2020 - 07:26 ص
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الأهلي ضد التعاون
الأهلي ضد التعاون
أمل الحلفاوي
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سقط أهلي جدة أمام نظيره التعاون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الأربعاء.

وكان قد تغيب دجانيني تفاريس نجم الأهلي عن التشكيل الأساسي للفريق، ولكن قرر فلادان مدرب الفريق أن يشركه في الدقيقة 57 كبديل.

جاء ذلك بعد أن وصل في وقت متأخر فجر يوم الأربعاء إلى جدة، وأخذ طريق أطول من الإمارات إلى دولة الاردن و من الأردن لجدة، وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة، بسبب فيروس كورونا.

وبعد الخسارة تجمد رصيد أهلي جدة عند 37 نقطة محتلاً المركز الرابع بعد أن حقق الوحدة الفوز أمس أمام الاتحاد ليحتل المركز الثالث بدلاً من الراقي.

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اليو الاهلى ضد التعاون

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