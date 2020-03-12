ظهور مميز للمغربي وليد أزارو مع الاتفاق السعودي في وقت قصير

ظهر المغربي الدولي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بشكل مميز في وقت قصير قضاه في صفوف الفريق، وأظهر نجاحه بشكل كبير، بعد أن انتقل في يناير الماضي قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة.

وقد نجح وليد أزارو في الحصول على ركلة جزاء سجلها زميله فيليب كيش منحت فريقه الفوز أمام الشباب بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وليد أزارو أعاد للفريق الاتفاقي تفوقه أمام الشباب بعد 8 أعوام، إذ أن آخر فوز حققه الاتفاق كان في نوفمبر 2012، عندما فاز بثلاثية مقابل هدف، أي لم يحقق فرسان نجد الفوز أمام الليوث منذ 10 مباريات سابقة.

يأتي وليد أزارو في المركز الثاني بقائمة هدافي فريقه برصيد 3 أهداف وصناعة هدف، بعد أن خاض 7 لقاءات، منهم 5 بشكل أساسي و2 بديل.

جدير بالذكر أنه في آخر 5 لقاءات خاضها وليد أزارو مع الفريق، أشركه المدرب بشكل أساسي استطاع أن يسجل هدفين في لقاء الذي فاز فريقه برباعية، وهدف في الآخر الذي حقق فريقه الفوز بثنائية وصنع في لقاء هدف، ولكنه لم يستطع أن يسجل في اللقاء الذي خسره بهدف نظيف أمام الهلال، بينما استطاع أن يحصل على ركلة جزاء في لقاء الليلة منحت الاتفاق الفوز بهدف.