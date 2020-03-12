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تحسبا لوقوع حوادث.. المرور تقدم 9 إرشادات لقائدي السيارات

الخميس 12/مارس/2020 - 06:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، عدة إرشادات لقائدي السيارات أثناء السير، تزامنًا مع حالة سوء الطقس، واستمرار سقوط الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. 

وفيما يلي الإرشادات المرورية:
1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن. 

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخلها. 

6- عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

7- تجنُب السير عكس الاتجاه لعدم تعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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الكلمات المفتاحية

المرور الظروف الجوية السيئة الطقس السيئ

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