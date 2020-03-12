عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية لشمال محافظة قنا، برئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة على 23 حريقًا نشب في مراكز نجع حمادي، ودشنا، والوقف، وفرشوط وأبوتشت، بسبب حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بنشوب 23 حريقًا بسبب حالة الطقس السيئ، عبارة عن حرائق في أعمدة الإنارة والأشجار ومنزل وزراعات القصب.





وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغات، وتمكنت من السيطرة على الحرائق.





كما أدت حالة الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة قنا، إلى اقتلاع وسقوط بعض الأشجار بالطرق الفرعية في قنا.





و حذرت إدارة المرور بالمحافظة السائقين وطالبتهم بضرورة توخي الحذر، وعدم السير بالطرق الزراعية والصحراوية بسرعات كبيرة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ومنعا لوقوع أي حادث.